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МИД Польши призвало отменить привилегии Украины на экспорт в Евросоюз

29 марта 2024 08:07
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Министерство иностранных дел Польши призвало отменить привилегии Украины на экспорт в Евросоюз. Речь идет о так называемом акте солидарности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МИД Польши призвало отменить привилегии Украины на экспорт в Евросоюз-1

В соответствии с ним Киев и его продукция получает беспрепятственный доступ на единый европейский рынок. Это не устраивает в том числе польских фермеров, которые не выдерживают конкуренции с дешевыми украинскими сельхозтоварами. Несколько дней Варшава была заблокирована протестующими аграриями. Таким образом, внимание со стороны правительства можно считать результатом массовых забастовок в стране.

# Международная политика # Новости Польши

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