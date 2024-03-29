МИД Польши призвало отменить привилегии Украины на экспорт в Евросоюз

Министерство иностранных дел Польши призвало отменить привилегии Украины на экспорт в Евросоюз. Речь идет о так называемом акте солидарности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с ним Киев и его продукция получает беспрепятственный доступ на единый европейский рынок. Это не устраивает в том числе польских фермеров, которые не выдерживают конкуренции с дешевыми украинскими сельхозтоварами. Несколько дней Варшава была заблокирована протестующими аграриями. Таким образом, внимание со стороны правительства можно считать результатом массовых забастовок в стране.