МИД Польши не поддерживает инициативу сейма о переносе посольства РФ в Варшаве

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал резолюцию польского сейма, где отражен призыв к правительству страны перенести посольство России в Варшаве в другое место, пишет РИА Новости.

Как заявил Сикорский, в случае посягательства на здание посольства РФ в Польше неминуем разрыв дипотношений между странами.

Резолюция является инициативой председателя партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Ранее он заявлял о внесении в сейм проекта резолюции с предложением перенести российское посольство с улицы Бельведерской в другое место из-за близкого его расположения к правительственным зданиям Польши.

Сикорский подчеркнул, что ни одна страна ЕС или НАТО еще не разорвала с РФ дипломатические отношения. Представители PiS пусть открыто скажут, что «хотят разрыва дипломатических отношений с Россией», – добавил он.