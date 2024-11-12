МИД Молдовы вручил послу России ноту протеста из-за «вмешательства в выборы»

По словам посла РФ в Кишиневе Олега Озерова, разговор в МИД Молдовы был полезен. Он дал возможность прояснить подходы сторон к острым вопросам, пишет ТАСС.

Российский дипломат пояснил, что прибыл в Министерство иностранных дел Молдовы в рамках плановой встречи, которая длилась около 1,5 часа.

«Состоялся обстоятельный разговор о состоянии и перспективах двусторонних отношений между РФ и Молдовой», – объяснил Озеров. Длительность разговора, как подчеркнул дипломат, связана с подробным разбором всех вопросов, касающихся диппредставительства, и двусторонних взаимоотношений стран.

Ранее Озеров информировал о том, что в ходе встречи подлежал обсуждению инцидент с упавшими недавно в Молдове БПЛА. Власти Кишинева считают, что дроны являются российскими. По завершении встречи с российским дипломатом МИД Молдовы объявил о вручении послу ноты протеста в связи с якобы вмешательством России в процесс выборов.