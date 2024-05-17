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МИД Литвы вызвал российского представителя и выразил ему протест

17 мая 2024 09:40
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МИД Литвы направил представителю посольства России протест в связи с тем, что Россия решила включить в список разыскиваемых лиц некоторых политических деятелей республики. Об этом пишет ТАСС.

Литовская сторона утверждает, что данное решение противоречит нормам международного права.

Некоторые должностные лица из Литвы и других стран были объявлены в России в розыск за уничтожение памятников советским солдатам. После начала украинской операции в западных странах увеличилось количество случаев вандализма в адрес памятников советским солдатам. Российский МИД выразил возмущение этими действиями.

# Международная политика

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