МИД Литвы вызвал российского представителя и выразил ему протест

МИД Литвы направил представителю посольства России протест в связи с тем, что Россия решила включить в список разыскиваемых лиц некоторых политических деятелей республики. Об этом пишет ТАСС.

Литовская сторона утверждает, что данное решение противоречит нормам международного права.

Некоторые должностные лица из Литвы и других стран были объявлены в России в розыск за уничтожение памятников советским солдатам. После начала украинской операции в западных странах увеличилось количество случаев вандализма в адрес памятников советским солдатам. Российский МИД выразил возмущение этими действиями.