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МИД КНР Мао Нин: Китай призывает избегать ударов по объектам гражданского назначения

18 июля 2023 08:11
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Китай призывает не допускать атак на объекты гражданского значения и инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в Пекине, передает РИА Новости. Она сделала это заявление в свете террористического акта на Крымском мосту.

Ранее в ходе теракта на Крымском мосту была убита семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Мао Нин отметила, что Китайская Народная Республика имеет однозначную линию в отношении украинского конфликта и обращается ко всем сторонам с призывом предпринять усилия для урегулирования кризиса политическим путем и снять накал. Она также особо отметила, что соответствующие стороны должны обеспечить безопасность гражданских объектов и соблюдать международное гуманитарное право.

# Международная политика

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