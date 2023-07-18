МИД КНР Мао Нин: Китай призывает избегать ударов по объектам гражданского назначения

Китай призывает не допускать атак на объекты гражданского значения и инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в Пекине, передает РИА Новости. Она сделала это заявление в свете террористического акта на Крымском мосту.

Ранее в ходе теракта на Крымском мосту была убита семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Мао Нин отметила, что Китайская Народная Республика имеет однозначную линию в отношении украинского конфликта и обращается ко всем сторонам с призывом предпринять усилия для урегулирования кризиса политическим путем и снять накал. Она также особо отметила, что соответствующие стороны должны обеспечить безопасность гражданских объектов и соблюдать международное гуманитарное право.