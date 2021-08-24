МИД Китая о США: один процент самых богатых владеет, управляет и наслаждается. Разве это демократия?

Ситуация в Афганистане остается темой номер один в мировом информационном пространстве. Следя за развитием событий, международные лидеры так или иначе комментируют происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, президент Германии заявил, что жестокие сцены в аэропорту Кабула – это позор для Запада. Институт Брукингса подчеркивает разрыв между риторикой и действиями США в продвижении западных демократических ценностей. Эту тему развивает и Китай. Так, пресс-секретарь МИД этой страны заметила, что серьезные изменения в Афганистане еще раз показывают: демократия, навязанная другими, не будет долговечной и прочной.

Хуа Чуньин, пресс-секретарь МИД Китая:

Для нас ключевым критерием является то, может ли страна соответствовать ожиданиям, потребностям и чаяниям людей. В этом смысле китайская демократия – это народная демократия, а американская – демократия денег; китайский народ пользуется демократией по существу, а американцы имеют демократию только по форме; в Китае существует демократия всего процесса, а в США – демократия голосования, которое происходит раз в четыре года.

Пресс-секретарь также добавила: выборы в США, манипулируемые группами интересов, являются политикой денег, что означает «нет денег – нет голосов». «Один человек – один голос» рассматривается как высшая форма демократии, что является следствием узкого мышления.

Хуа Чуньин:

В отличие от Коммунистической партии Китая, которая ставит интересы страны и народа на первое место, американские политики ставят на первое место свои голоса и сосредотачиваются на голосовании через четыре или даже два года. Когда десятки тысяч американцев борются с COVID-19, две партии яростно нападают друг на друга и ставят собственные политические интересы выше жизни и здоровья людей. Потеря более 600 тысяч жизней американцев до сих пор не может пробудить их совесть и ответственность. За последние 30-40 лет богатые в США стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Один процент самых богатых владеет, управляет и наслаждается. Разве это демократия?