МИД Катара заявил, что переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

Процесс переговоров между Израилем и ХАМАС о перемирии близится к концу, а детали соглашения будут обнародованы в удобный момент. Об этом сообщает МИД Катара, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания объявил о достижении определенного прогресса в обсуждении перемирия. Ответ от представителей движения был передан представителям Катара и посредникам.

Кроме этого в СМИ была информация относительного того, что США, Израиль и ХАМАС продвинулись ближе к соглашению о пятидневном перемирии в Газе. Тем не менее противостояние между Израилем и ХАМАС продолжается, вызывая напряженность в регионе.