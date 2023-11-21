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МИД Катара заявил, что переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

21 ноября 2023 10:37
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Процесс переговоров между Израилем и ХАМАС о перемирии близится к концу, а детали соглашения будут обнародованы в удобный момент. Об этом сообщает МИД Катара, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания объявил о достижении определенного прогресса в обсуждении перемирия. Ответ от представителей движения был передан представителям Катара и посредникам.

Кроме этого в СМИ была информация относительного того, что США, Израиль и ХАМАС продвинулись ближе к соглашению о пятидневном перемирии в Газе. Тем не менее противостояние между Израилем и ХАМАС продолжается, вызывая напряженность в регионе.

# Международная политика

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