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МИД Ирана: суда США могут пройти через Ормузский пролив с согласия Ирана

09 апреля 2026 17:18
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МИД Ирана: суда США могут пройти через Ормузский пролив с согласия Ирана-0

Ормузский пролив открыт для всех судов, включая американские, но проход возможен только при координации с Ираном и при отсутствии враждебных действий, сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что ограничения одинаковы для всех. Суда должны соблюдать меры безопасности, в том числе из-за мин, и следовать маршрутами, предложенными Ираном в районе острова Ларак.

На этом фоне президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня и прогрессе в переговорах.

Фото: pixabay

# Международная политика

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