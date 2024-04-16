МИД Ирана: если Израиль посмеет тронуть иранскую землю – ответ будет мощнее и за считанные секунды

Иранские власти пригрозили Израилю еще более мощным ударом и за считанные секунды, если их войска снова атакуют объекты Исламской Республики. Об этом публично заявил замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, пишет ТАСС.

«Если власти Иерусалима посмеют тронуть иранскую землю – ответ будет намного более сильный в сравнении с предыдущим и будет измеряться не днями, не часами, а секундами», – пригрозил Кани.

Также дипломат отметил, что ракетный удар по зданию посольства Ирана в Сирии, который произошел 1 апреля, был «стратегической ошибкой» Израиля.