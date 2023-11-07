МИД Германии допускает возвращение к ДОВСЕ, если Россия вернется к договору

МИД Германии заявляет, что возобновление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) будет при условии, если Россия пересмотрит решение об отказе от участия в договоре. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что, невзирая на приостановку своего членства в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), намерена продолжать выполнение некоторых его пунктов.

ФРГ по-прежнему привержена делу обеспечения безопасности в Европе, в том числе эффективного контроля над вооружением, и готова продолжать выполнять некоторые меры ДОВСЕ. Кроме того, Германия собирается соблюдать и национальные требования в отношении систем вооружений, на которые распространяется действие ДОВСЕ. После выхода России из ДОВСЕ Соединенное Королевство и его партнеры прекратили участие в нем.