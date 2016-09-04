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МИД Беларуси выясняет, есть ли среди погибших при крушении судна в Турции наши соотечественники

04 сентября 2016 11:27
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших в результате крушения туристического судна у берегов Антальи граждане нашей страны.

Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел.

ЧП произошло 3 сентября почти в 30 километрах от берега из-за неблагоприятных погодных условий. Возвращаясь в порт, судно опрокинулось на бок.

Всю ночь на месте работали сотрудники морской полиции и береговой охраны. Спасены 82 пассажира, 33 из них с травмами доставлены в больницы.

Ещё одна пассажирка пропала без вести.

Ее поиски продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кораблекрушения

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