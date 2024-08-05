МИД Беларуси рекомендует находящимся в Бангладеш гражданам соблюдать предельную осторожность

Белорусский МИД на фоне сложной внутриполитической ситуации и продолжающихся протестов в Бангладеш рекомендует находящимся в этой стране нашим гражданам соблюдать предельную осторожность, не покидать без особой необходимости места проживания, а также неукоснительно следовать указаниям местных властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну. Подробности.

Для получения экстренной консульской помощи можно обращаться в посольство Беларуси в Индии. При чрезвычайных ситуациях необходимо связаться с дипмиссией по номеру телефона ниже:

Линия экстренной помощи работает круглосуточно. Напомним, сегодня премьер-министр Бангладеш – Шейх Хасина – подала в отставку и уехала в Индию, запросив при этом убежище в Великобритании. Сейчас в Бангладеш управление страной временно на себя взяли военные, которые и предложили премьеру самостоятельно снять с себя полномочия.