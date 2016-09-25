Прямой эфир

Международный турнир по гольфу на призы посольства Беларуси прошел во Франции

25 сентября 2016 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во французском Бордо прошел международный турнир по гольфу. Подобные состязания в этом винодельческом регионе проходят нередко. И уже во второй раз над знаменитым гольф-полем Сент-Эмильон развевались белорусские флаги.

Турнир прошел на призы посольства нашей страны во Франции.

Участие приняли команды из Беларуси, России, Казахстана, Эстонии и Франции.

Победителям были вручены хрустальные кубки, сделанные по спецзаказу нашими мастерами,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларуси во Французской Республике:
Вельмі прыемна бачыць, што ў адным з самых прэстыжных рэгіёнаў Францыі, у Бардо лунае беларускі сцяг. Сёння пад беларускім сцягам аб’ядналіся каманды з розных краін. Гэты турнір – сведчанне таго, што нашы адносіны з Францыяй развіваюцца.

Гэты турнір дае цудоўную магчымасць прасоўваць імідж нашай краіны ў Францыі.

Я перакананы, што з адкрыццём беларускага консульства ў Бардо, якое адбудзецца бліжэйшым часам, нашы адносіны з гэтым рэгіёнам будуць толькі развівацца.

# Павел Латушко # Беларусь-Франция

Другие новости рубрики

Все новости
Пять человек погибли при падении лифта на стройке в Москве: среди жертв – белорус
23 сентября 2016 17:16

Пять человек погибли при падении лифта на стройке в Москве: среди жертв – белорус

В Стамбуле произошло ДТП с участием метробуса: 11 человек пострадали
23 сентября 2016 10:15

В Стамбуле произошло ДТП с участием метробуса: 11 человек пострадали

В Москве сгорел склад: во время тушения погибли 8 пожарных
23 сентября 2016 07:22

В Москве сгорел склад: во время тушения погибли 8 пожарных