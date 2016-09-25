Международный турнир по гольфу на призы посольства Беларуси прошел во Франции

Новости Беларуси. Во французском Бордо прошел международный турнир по гольфу. Подобные состязания в этом винодельческом регионе проходят нередко. И уже во второй раз над знаменитым гольф-полем Сент-Эмильон развевались белорусские флаги.
Турнир прошел на призы посольства нашей страны во Франции.
Участие приняли команды из Беларуси, России, Казахстана, Эстонии и Франции.
Победителям были вручены хрустальные кубки, сделанные по спецзаказу нашими мастерами,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларуси во Французской Республике:
Вельмі прыемна бачыць, што ў адным з самых прэстыжных рэгіёнаў Францыі, у Бардо лунае беларускі сцяг. Сёння пад беларускім сцягам аб’ядналіся каманды з розных краін. Гэты турнір – сведчанне таго, што нашы адносіны з Францыяй развіваюцца.
Гэты турнір дае цудоўную магчымасць прасоўваць імідж нашай краіны ў Францыі.
Я перакананы, што з адкрыццём беларускага консульства ў Бардо, якое адбудзецца бліжэйшым часам, нашы адносіны з гэтым рэгіёнам будуць толькі развівацца.