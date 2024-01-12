Международный суд ООН рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев

В Международном суде ООН в Гааге начались слушания дела против Израиля. Южно-Африканская Республика подала иск по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Международном суде ООН в Гааге начались слушания дела против Израиля. Южно-Африканская Республика подала иск по обвинению в геноциде палестинцев в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В свою очередь, израильская сторона не оставила ситуацию без комментариев и обвинила ЮАР в оправдании ХАМАС и содействии терроризму. Израильские юристы также высказали позицию, что международный суд не имеет полномочий решать этот вопрос.
Таль Беккер, юридический советник МИД Израиля:
Южная Африка претендует на то, чтобы прийти к этому суду с высокой позиции блюстителя интересов человечества, но в своей вчерашней вступительной презентации показала, что эта широкая приверженность человечеству звучит пустым звуком, и в ее радикальном противоречии фактам казалось, что оно стирает как еврейскую историю, так и любую палестинскую деятельность или ответственность.
Все разбирательства по поводу причастности к преступлениям не останавливают власти. ЦАХАЛ продолжает зачищать сектор Газа. Армия уже продвигается вглубь, подходя к Хан-Юнису, авиация обстреливает позиции группировок.
Военные устраняют подземные туннели группировки. Но такие методы ставят под обстрелы гражданские объекты. Например, больницы, лагеря для беженцев и жилые дома. В анклаве не хватает медикаментов, продовольствия и топлива. Около 2 миллионов человек все еще остаются на грани гуманитарной катастрофы. По данным местного Минздрава, более 23 тысяч человек погибли с начала конфликта, 16 тысяч из которых – это женщины и дети.