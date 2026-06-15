Международное сообщество приветствует мирное соглашение между США и Ираном

Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке уже вызвал тектонические сдвиги на мировых рынках. Цена на нефть значительно снизилась, а сотни танкеров, застрявших в Персидском заливе, готовятся к выходу. Детали промежуточного мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами сейчас изучают во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международное сообщество приветствовало американо-иранский меморандум как поворотный шаг к стабильности. Однако в Тель-Авиве тональность иная. Главный «ястреб» региона – Израиль, который первым нанес удар по Ирану 4 месяца назад, – оказался за бортом переговоров.
СМИ отмечают, что сделка не отвечает максималистским целям премьера Нетаньяху: она не ограничивает ракетную программу Ирана, не прекращает поддержку Тегераном Ливана и оставляет лазейки в ядерном вопросе. Израильские чиновники называют соглашение катастрофическим и считают, что Трамп предал их. Тель-Авив, судя по всему, намерен бомбить Ливан и дальше, провоцируя Иран на ответные удары в защиту своего союзника.
Джонатан Ринхольд, политолог США:
Тель-Авив добивается права наносить удары по силам сопротивления в любой момент, по сути, сохраняя за собой возможность эскалации. Дональд Трамп оказывает на израильское руководство серьезное давление, требуя отказаться от этих агрессивных планов. Ведь для США мир с Ираном сейчас дороже, чем дружба с Нетаньяху.
О том, что война США и Ирана завершилась утверждением промежуточного мирного соглашения, накануне объявили Вашингтон и Тегеран. Документ из 14 пунктов будет официально подписан 19 июня в Швейцарии, после чего его вынесут на голосование Совбеза ООН. Пока соглашение уже вступило в силу, но в онлайн-формате. Так, стороны объявили о немедленном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Американские войска выводятся из районов у границ Ирана. В течение 30 дней откроется Ормузский пролив и снимется морская блокада. США с союзниками выделят на восстановление исламской республики не менее 300 миллиардов долларов. Размораживаются и иранские активы – 24 миллиарда, которые Вашингтно иъял ранее. У сторон есть два месяца, чтобы за столом переговоров решить судьбу иранской ядерной программы и навсегда снять санкционное бремя.
США и Иран договорились о полном прекращении огня