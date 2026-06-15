Международное сообщество приветствует мирное соглашение между США и Ираном

Дипломатический прорыв на Ближнем Востоке уже вызвал тектонические сдвиги на мировых рынках. Цена на нефть значительно снизилась, а сотни танкеров, застрявших в Персидском заливе, готовятся к выходу. Детали промежуточного мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами сейчас изучают во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международное сообщество приветствовало американо-иранский меморандум как поворотный шаг к стабильности. Однако в Тель-Авиве тональность иная. Главный «ястреб» региона – Израиль, который первым нанес удар по Ирану 4 месяца назад, – оказался за бортом переговоров.

СМИ отмечают, что сделка не отвечает максималистским целям премьера Нетаньяху: она не ограничивает ракетную программу Ирана, не прекращает поддержку Тегераном Ливана и оставляет лазейки в ядерном вопросе. Израильские чиновники называют соглашение катастрофическим и считают, что Трамп предал их. Тель-Авив, судя по всему, намерен бомбить Ливан и дальше, провоцируя Иран на ответные удары в защиту своего союзника.