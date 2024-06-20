Между Еврокомиссией и странами Балтии разразился финансовый скандал

Разногласия между государствами Евросоюза продолжают расти как снежный ком. Финансовый скандал разразился между Еврокомиссией и странами Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брюссель отказался финансировать строительство скоростной железной дороги, которая должна пересечь Эстонию, Латвию и Литву. Более того, потребовал вернуть ранее выданные на это деньги.

Магистраль обещали построить к 2030 году. Однако этим планам, похоже, не суждено сбыться. К тому же стоимость проекта постоянно увеличивалась. Первоначально Рига, Таллин и Вильнюс попросили у Евросоюза более 4,5 миллиарда евро. Но эта сумма не удовлетворила их аппетит. И совсем скоро они потребовали еще более 18 миллиардов евро, на что Брюссель ответил прекращением финансирования. Скоростная железная дорога является важным проектом ЕС. По ней планировалось перебрасывать военную технику на восток, к границам Беларуси и России. Только в Литве предполагалось построить четыре площадки для разгрузки техники. И страны Балтии этот проект провалили.