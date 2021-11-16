Метод, которым лечили от коронавируса Трампа, одобрили в Китае. Там появится препарат на основе коктейля антител

Новости Китая. В Китае одобрили первый препарат от COVID-19 на основе коктейля антител. Он будет использоваться на ранней стадии заражения, чтобы снизить риск развития тяжелой формы заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат был проверен почти на тысячи пациентах. Кроме того, лекарство проходит клинические испытания в других странах, включая США, Бразилию и Филиппины. Ожидается, что новый препарат поступит в продажу в конце декабря. Такой подход в борьбе с коронавирусом приобрел известность после того, как «антиковидным смузи» лечили бывшего президента США Дональда Трампа.