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Метод, которым лечили от коронавируса Трампа, одобрили в Китае. Там появится препарат на основе коктейля антител

16 ноября 2021 09:26
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Новости Китая. В Китае одобрили первый препарат от COVID-19 на основе коктейля антител. Он будет использоваться на ранней стадии заражения, чтобы снизить риск развития тяжелой формы заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метод, которым лечили от коронавируса Трампа, одобрили в Китае. Там появится препарат на основе коктейля антител-1

Препарат был проверен почти на тысячи пациентах. Кроме того, лекарство проходит клинические испытания в других странах, включая США, Бразилию и Филиппины. Ожидается, что новый препарат поступит в продажу в конце декабря. Такой подход в борьбе с коронавирусом приобрел известность после того, как «антиковидным смузи» лечили бывшего президента США Дональда Трампа.

# Вакцинация # Дональд Трамп # Фотофакт

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