Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

Новости США. По штату Калифорния пронесся огненный торнадо. Он образовался в национальном заповеднике Тахо из пламени от природных пожаров и дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смерч уничтожил более 8000 гектаров леса. На борьбу со стихией были брошены сотни пожарных.