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Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии

17 августа 2020 20:56
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Новости США. По штату Калифорния пронесся огненный торнадо. Он образовался в национальном заповеднике Тахо из пламени от природных пожаров и дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии-1

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии-3

Смерч уничтожил более 8000 гектаров леса. На борьбу со стихией были брошены сотни пожарных.

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии-6

Метеорологи рассказали, как образовался огненный смерч в Калифорнии-8

Подобное природное явление метеорологи называют пирокумулятивно-дождевой тучей, которая возникает над областями с резким повышением температуры. Это происходит во время крупных пожаров или извержений вулканов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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