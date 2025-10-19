«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в самом результативном матче сезона КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком» со счетом 9:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Это самая результативная игра сезона и первая в истории клуба, в которой было забито девять шайб. Ранее максимальным достижением команды было восемь голов за матч.

У победителей голы забили Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

За «Нефтехимик» отличились Андрей Белозеров, Матвей Надворный, Герман Точилкин (дважды), Булат Шафигуллин и Илья Пастухов.

Для Ткачева это первый гол за «Металлург» после его перехода в июле, также на его счету 19 результативных передач в сезоне.

Игра стала одной из самых результативных в истории КХЛ, в которой команды забросили не менее 15 шайб.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице с 28 очками после 17 игр, в то время как «Нефтехимик» занимает шестое место на Востоке с 19 очками после 18 игр. Следующие встречи состоятся 21 и 23 октября.

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