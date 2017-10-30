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Металлический мост обрушился в Индии: пострадали более 50 человек

30 октября 2017 14:42
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Новости Индии. Более 50 человек пострадали на юго-западе Индии в результате обрушения металлического моста. Все они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Металлический мост обрушился в Индии: пострадали более 50 человек-1

К этому моменту известно об одном погибшем, есть пропавшие без вести. На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция. Причины предстоит установить специалистам. Известно, что конструкция была возведена много лет назад и находилась в плачевном состоянии.

 

# Фотофакт # Несчастный случай

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