«Мертвый сезон» у польских фермеров. Продать продукцию невозможно даже по себестоимости

Сезон первой зелени, овощей и фруктов – традиционно активная пора для аграриев. Однако для польских фермеров эта весна обернулась «мертвым сезоном». Многие хозяйства не просто несут колоссальные убытки, а сознательно оставляют урожай гнить на полях и в теплицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример – производители огурцов, чей тяжелый труд оказался никому не нужен. Фермеры физически не могут продать продукцию даже по себестоимости. За килограмм овощей закупщики предлагают всего 2 злотых – это около 50 евроцентов.

Как пишут польские СМИ, возмущенные аграрии массово вывозят товар на свалки. Другие оставляют огурцы увядать прямо в теплицах, чтобы не тратить и без того дефицитные средства на уборку. В итоге люди оказались в финансовой ловушке: им нечем платить по кредитам. Из-за этого 80 % хозяйств уже столкнулись с судебными приставами.