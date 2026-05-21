Прямой эфир

«Мертвый сезон» у польских фермеров. Продать продукцию невозможно даже по себестоимости

21 мая 2026 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сезон первой зелени, овощей и фруктов – традиционно активная пора для аграриев. Однако для польских фермеров эта весна обернулась «мертвым сезоном». Многие хозяйства не просто несут колоссальные убытки, а сознательно оставляют урожай гнить на полях и в теплицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мертвый сезон» у польских фермеров. Продать продукцию невозможно даже по себестоимости-2

Яркий пример – производители огурцов, чей тяжелый труд оказался никому не нужен. Фермеры физически не могут продать продукцию даже по себестоимости. За килограмм овощей закупщики предлагают всего 2 злотых – это около 50 евроцентов.

Как пишут польские СМИ, возмущенные аграрии массово вывозят товар на свалки. Другие оставляют огурцы увядать прямо в теплицах, чтобы не тратить и без того дефицитные средства на уборку. В итоге люди оказались в финансовой ловушке: им нечем платить по кредитам. Из-за этого 80 % хозяйств уже столкнулись с судебными приставами.

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос.

# Кризис в ЕС # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник
21 мая 2026 10:22

В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник

Работа крупнейшего аэропорта Нью-Йорка была нарушена из-за повреждения взлетной полосы
21 мая 2026 08:12

Работа крупнейшего аэропорта Нью-Йорка была нарушена из-за повреждения взлетной полосы

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину
21 мая 2026 08:11

В Аргентине прошли массовые протесты за доступную медицину