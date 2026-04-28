Военный аналитик из Британии Александр Меркурис считает, что у ЕС нет ни военной, ни дипломатической стратегии, и он может лишь затягивать конфликт в Украине, что, по его мнению, играет на руку России. Об этом пишет РИА Новости.

Он утверждает, что Россия укрепила свою армию и увеличила производство оружия, в том числе занялась разработкой беспилотных технологий.

«Россия не ослабла – она стала сильнее. Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад», – заявил он.

Эксперт считает, что затягивание конфликта в конечном счете играет против Запада. Ранее российские представители также высказывали мнение, что Европа препятствует урегулированию конфликта, в то время как Москва заявляла о своей готовности к переговорам и отмечала, что ситуация складывается в ее пользу.

В то же время США указывали на сложность достижения договоренностей с украинской стороной.

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