Меркель назвала минские соглашения по Украине «единственным, что есть для решения проблем»

Новости Германии. В Мюнхене продолжается Международная конференция по безопасности. Один из ключевых вопросов – урегулирование кризиса на юго-востоке Украины. Эту тему обсудили главы МИД «нормандской четверки».

Договорились, что будут способствовать установлению перемирия на Донбассе с 20 февраля.

Не осталась в стороне от проблемы и Ангела Меркель. Канцлер ФРГ назвала Минские соглашения – цитата – «единственным, что есть для продолжения диалога и решения проблем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.