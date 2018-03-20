Мэр Парижа планирует к 2020 году отменить плату за проезд в общественном транспорте для французов и туристов

Новости Франции. Кататься по Парижу бесплатно: мэр города планирует к 2020 году отменить плату за проезд в общественном транспорте для всех слоев населения, а также для иностранных гостей французской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом 2018 года Анн Идальго намерена изучить и обсудить такую экономическую модель на территории всей агломерации. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято через два года, когда состоятся муниципальные выборы. А пока в мэрии намерены ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для 220 тысяч пожилых жителей. Голосование по этому вопросу назначено на 20 марта.