Прямой эфир

Мэр Львова назвал позором акции польских фермеров против украинского зерна

12 февраля 2024 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крупный скандал вырос из упавшего на землю украинского зерна. После того как польские фермеры вновь заблокировали КПП на границе и опустошили движущиеся в страну фуры, из Украины посыпались обвинения в адрес польских властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Львова назвал позором акции польских фермеров против украинского зерна-1

Мэр Львова назвал действия протестующих низостью и позором. А посольство Украины в Польше обратилось к местным правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело. Однако в Варшаве эти призывы игнорируют. Видимо, правительство не хочет еще больше злить и без того решительно настроенных аграриев. Единственное, что предприняли в Министерстве сельского хозяйства, распорядились отправить украинское зерно на проверку качества.

Напомним, с прошлой недели фермеры возобновили блокировку погранпереходов, требуя от властей ввести запрет на импорт дешевого украинского зерна, сохранить льготы и оказать помощь для покрытия издержек. Из-за непомерного финансового бремени и невозможности конкурировать на рынке польские аграрии вынуждены закрывать свои производства или терпеть колоссальные убытки. Фермеров загнали в угол и теперь они готовы на все, чтобы сохранить свой бизнес. Профсоюзы уже сообщили, что акции не прекратятся до конца месяца.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
РФ ввела санкции против истеблишмента Великобритании
12 февраля 2024 14:13

РФ ввела санкции против истеблишмента Великобритании

Зеленский утвердил закон о продлении мобилизации и военного положения
12 февраля 2024 13:58

Зеленский утвердил закон о продлении мобилизации и военного положения

Израиль нанёс мощный удар по Газе. Погибли как минимум 100 мирных жителей
12 февраля 2024 13:56

Израиль нанёс мощный удар по Газе. Погибли как минимум 100 мирных жителей