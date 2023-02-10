«Меньшинство с отклонениями от норм диктует, как жить большинству населения». Что не так с Западом?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Так получается, что ГУБОП – это еще и очищение Беларуси от всякой грязи содомской?
Григорий Азаренок, СТВ:
Конечно! Это и педофилия, и зоофилия, и содомия, и все вместе.
Евгений Пустовой:
Я же говорил, что это не политическое какое-то явление, которое должно быть изжито из жизни белорусов, потому что Белая – значит чистая Русь.
Григорий Азаренок:
Да, но они говорят много про демократию.
Евгений Пустовой:
У них другое понимание демократии.
Григорий Азаренок:
Зоофилам зарегистрировать свою партию, педофилам зарегистрировать свою партию. Они же сказали в МКБ-11, что педофилия – это ориентация, а не психологический сдвиг, отклонение.
Евгений Пустовой:
А про трансгендеров ничего не написано?
Григорий Азаренок:
Так это уже нормально.
Евгений Пустовой:
На этом фоне молодец Владимир Владимирович Путин. Он подписал даже специальный указ. Наверное, надо шевелиться и нашим депутатам, чтобы защитить.
Григорий Азаренок:
Эту всю возовскую дрянь надо от нас выбрасывать.
Евгений Пустовой:
Возовскую дрянь. Надо законодательно прописать: никакой пропаганды того, того, того. У нас семья – это мужчина и женщина, желательно не меньше трех детей.
Григорий Азаренок:
А то, что мы называем неолиберализмом, постгуманизмом, надо законодательно запретить. Запретить проповедовать идеи не только нацизма, фашизма, но и нового фашизма.
Евгений Пустовой:
Так это тоже гендерный нацизм. Что такое неолиберализм или трансгуманизм? Это гендерный нацизм, когда меньшинство с отклонениями от норм диктует, как жить большинству населения, нормальному населению. А если вы не так, то мы вас поработим и уничтожим. Что это? Это нацизм.
Григорий Азаренок:
Да, но при этом они будут нам рассказывать про демократию, хотя мы знаем, как они относятся к чужому мнению.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Евгений Пустовой про Запад: «В их понимании демократия – это ошейник, чтобы держать на цепи весь оставшийся мир»
Почему регулирование цен – это не только про магазины? Рассказали Пустовой и Азаренок
Евгений Пустовой: Польша закрыла возможность людям вернуться к своим семьям