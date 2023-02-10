«Меньшинство с отклонениями от норм диктует, как жить большинству населения». Что не так с Западом?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Так получается, что ГУБОП – это еще и очищение Беларуси от всякой грязи содомской?

Григорий Азаренок, СТВ:

Конечно! Это и педофилия, и зоофилия, и содомия, и все вместе.

Евгений Пустовой:

Я же говорил, что это не политическое какое-то явление, которое должно быть изжито из жизни белорусов, потому что Белая – значит чистая Русь.

Григорий Азаренок:

Да, но они говорят много про демократию.