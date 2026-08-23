Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предупредила, что снижение призывного возраста в Украине может обернуться для Киева катастрофическими последствиями. Об этом она пишет в своих социальных сетях.



Она отметила, что попытка призвать молодежь вызовет куда более острую реакцию, чем инициатива по мобилизации женщин. По ее словам, это способно спровоцировать вялотекущий гражданский конфликт, поскольку украинцы не готовы безропотно отдавать своих детей на фронт. Мендель подчеркнула, что подобный шаг ударит не только по ходу боевых действий, но и по политической ситуации в стране в целом. Она также описала текущие настроения в украинском обществе как «ужасные», признавшись, что реальность превзошла ее опасения.

В первых числах августа на портале украинского правительства зарегистрировали петицию, авторы которой требуют распространить воинскую обязанность на бездетных женщин. Инициативу обосновывают конституционным принципом, согласно которому защита страны — долг всех граждан независимо от пола.