По мнению бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, в Киеве пренебрегают фактом, что Украина может утратить кроме Донбасса также и другие территории, пишет РИА Новости.
Мендель указывает, что между многими экспертами возникает спор касаемо необходимости Киеву вывести войска с Донбасса, что стало бы компромиссом на пути к остановке войны. При этом публично, как она подчеркивает, озвучивать данную идею является рискованным из-за потенциальных обвинений в госизмене.
Мендель также представляется странным то, что в подобных обсуждениях редко упоминается продвижение российских войск в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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