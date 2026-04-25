По мнению бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, в Киеве пренебрегают фактом, что Украина может утратить кроме Донбасса также и другие территории, пишет РИА Новости.

Мендель указывает, что между многими экспертами возникает спор касаемо необходимости Киеву вывести войска с Донбасса, что стало бы компромиссом на пути к остановке войны. При этом публично, как она подчеркивает, озвучивать данную идею является рискованным из-за потенциальных обвинений в госизмене.

Мендель также представляется странным то, что в подобных обсуждениях редко упоминается продвижение российских войск в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Посол РФ обозначил условия для возобновления диалога Москвы и Берлина

Фото: Pinterest