По мнению члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы, заявив о прекращении ударов со стороны РФ по украинским энергетическим объектам, Владимир Зеленский дал возможность мировому сообществу увидеть, что Москва соблюдает договоренности. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия является надежным игроком», – отметил финский политик. У Зеленского, как объясняет Мема, есть возможность прийти к установлению прочного мира с условием выполнения гарантий безопасности России. Североатлантический альнс не расшряется на территории Украины, русскоязычные территории должны быть признаны, «никакой милитаризации», – указал он.

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