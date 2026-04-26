Страны ЕС могут испытать на себе ответные действия Москвы за поставки вооружения Киеву. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, пишет РИА Новости.

Финский политик подчеркнул, что действия Евросоюза – длительная передача оружия Украине – повлекут «серьезные последствия». У лидеров ЕС нет понимания соотношения сил, акцентировал внимание Мема. При этом агрессивная политика властей государств-участников объединения, как он отметил, приводит к опасности для мирного населения.

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