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Мексиканские власти решили снести лагерь для мигрантов. Там несколько месяцев жили тысячи человек

31 декабря 2021 09:02
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Новости Мексики. Мексиканские власти приняли решение снести импровизированный лагерь для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находился на юге страны, недалеко от границы с Гватемалой.  

Мексиканские власти решили снести лагерь для мигрантов. Там несколько месяцев жили тысячи человек-1

Изначально этот лагерь возник для сдерживания беженцев и ограничения их передвижения. На протяжении нескольких месяцев в нечеловеческих условиях там жили тысячи людей, в том числе маленькие дети. Многие надеялись попасть в США. Однако Национальный институт миграции Мексики оформил необходимые документы только для 3 000 иностранцев.  

# Беженцы # Фотофакт

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