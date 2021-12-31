Мексиканские власти решили снести лагерь для мигрантов. Там несколько месяцев жили тысячи человек

Новости Мексики. Мексиканские власти приняли решение снести импровизированный лагерь для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находился на юге страны, недалеко от границы с Гватемалой.

Изначально этот лагерь возник для сдерживания беженцев и ограничения их передвижения. На протяжении нескольких месяцев в нечеловеческих условиях там жили тысячи людей, в том числе маленькие дети. Многие надеялись попасть в США. Однако Национальный институт миграции Мексики оформил необходимые документы только для 3 000 иностранцев.