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Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами

03 апреля 2021 14:44
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Новости мира. Марш феминисток в Мексике завершился ожесточенными столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами-1

Более 250 человек, вооруженных молотками и кирками, снесли металлическое ограждение у Национального дворца, а затем напали на полицейский кордон.

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами-4

Активистки выступают против насилия полиции над женщинами. Поводом для возмущения стала гибель мигрантки. Она скончалась в ходе силового задержания. В результате столкновений пострадали более 30 человек. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре города. Здания и тротуары исписаны граффити.

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами-7

Беспорядки охватили и Северную Ирландию. В Белфасте во время акции протеста восемь правоохранителей получили серьезные травмы и ожоги.

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами-10

Протестующие недовольны торговыми договоренностями после Brexit, которые, как они утверждают, создали барьеры между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Демонстранты взрывали пиротехнику, бросали в полицейских кирпичи, металлические прутья и другие предметы. Задержаны семь человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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