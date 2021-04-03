Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами

Новости мира. Марш феминисток в Мексике завершился ожесточенными столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Марш феминисток в Мексике завершился ожесточенными столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 250 человек, вооруженных молотками и кирками, снесли металлическое ограждение у Национального дворца, а затем напали на полицейский кордон.
Активистки выступают против насилия полиции над женщинами. Поводом для возмущения стала гибель мигрантки. Она скончалась в ходе силового задержания. В результате столкновений пострадали более 30 человек. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре города. Здания и тротуары исписаны граффити.
Беспорядки охватили и Северную Ирландию. В Белфасте во время акции протеста восемь правоохранителей получили серьезные травмы и ожоги.
Протестующие недовольны торговыми договоренностями после Brexit, которые, как они утверждают, создали барьеры между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Демонстранты взрывали пиротехнику, бросали в полицейских кирпичи, металлические прутья и другие предметы. Задержаны семь человек.