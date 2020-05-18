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Механический слон вернулся на улицы французского Нанта

18 мая 2020 12:47
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Новости Франции. Знаменитый Механический слон вернулся на улицы французского Нанта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот аттракцион расположен на месте бывших складов на верфи.

Механический слон вернулся на улицы французского Нанта-1

Механический слон вернулся на улицы французского Нанта-3

Механический слон вернулся на улицы французского Нанта-5

Слон высотой с четырехэтажный дом прошел по улицам города, поливая детей водой из хобота. Обычно на нем может кататься до 50 человек, он оборудован террасой и лаунж-зоной. Но сейчас из-за ограничений проехать на слоне нельзя. В проект также входят карусель «Морские миры» и Дерево цапель.

# Коронавирус # Фотофакт

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