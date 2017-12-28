Медведи, гимнасты, акробаты: цирк приехал в Ватикан

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Новости Ватикана. Первой частью торжества стала Генеральная аудиенция Папы Франциска. Ее сменили выступления артистов «Золотого цирка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понтифик с удовольствием смотрел на забавные танцы полярных медведей, захватывающие номера гибких гимнасток и акробатические трюки настоящих мастеров.