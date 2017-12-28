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Медведи, гимнасты, акробаты: цирк приехал в Ватикан

28 декабря 2017 16:31
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Новости Ватикана. Первой частью торжества стала Генеральная аудиенция Папы Франциска. Ее сменили выступления артистов «Золотого цирка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медведи, гимнасты, акробаты: цирк приехал в Ватикан-1

Понтифик с удовольствием смотрел на забавные танцы полярных медведей, захватывающие номера гибких гимнасток и акробатические трюки настоящих мастеров.

Медведи, гимнасты, акробаты: цирк приехал в Ватикан-4

В завершение мероприятия все присутствующие склонили головы в молитве.

# Фотофакт # Цирк

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