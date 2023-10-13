Медведев заявил, что Запад стыдливо молчит после просьбы Израиля эвакуировать граждан

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал недоумение по поводу молчания со стороны Запада в отношении требования израильской стороны к более чем миллиону жителей Газы перебраться на юг. Об этом пишет РИА Новости.

«Больше миллиона жителей Газы должны срочно эвакуироваться на юг сектора по требованию израильской армии. Все «западные партнеры» стыдливо молчат», – написал он в своем Telegram-канале.

Израильские военные призывают гражданское население Газы переехать на юг, обещая, что оно сможет возвратиться домой. В сообщении также говорится, что в Газе боевики ХАМАС скрываются в туннелях под жилыми домами и внутри зданий.

7 октября Израиль был подвергнут массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, после которого началась операция «Железные мечи» против ХАМАС. Кроме этого, израильская сторона объявила о полной блокаде Газы, прекратив поставки воды, продовольствия, электроэнергии, медикаментов и топлива.