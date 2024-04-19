Медведев заявил, что Запад хочет убить Зеленского

Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности западных элит убить украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось о предотвращении покушения на президента Украины. СБУ опубликовала информацию об аресте гражданина Польши, который якобы намеревался убить Владимира Зеленского. Украинские спецслужбы также нашли связь задержанного с Россией, однако конкретных доказательств этому приведено не было.

Медведев, комментируя эту новость, подчеркнул, что данные сведения действительно носят серьезный характер. Политик также предостерег Зеленского о том, что эта попытка покушения может свидетельствовать о намерениях Запада по ликвидации украинского лидера.