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Медведев заявил, что Запад хочет убить Зеленского

19 апреля 2024 13:52
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Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности западных элит убить украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось о предотвращении покушения на президента Украины. СБУ опубликовала информацию об аресте гражданина Польши, который якобы намеревался убить Владимира Зеленского. Украинские спецслужбы также нашли связь задержанного с Россией, однако конкретных доказательств этому приведено не было.

Медведев, комментируя эту новость, подчеркнул, что данные сведения действительно носят серьезный характер. Политик также предостерег Зеленского о том, что эта попытка покушения может свидетельствовать о намерениях Запада по ликвидации украинского лидера.

# Международная политика

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