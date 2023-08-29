Медведев заявил, что согласие Запада на удары Украины по Крыму является casus belli

Страны Запада достигли договоренности с Киевом об ударах по Крыму, об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По его мнению, это юридическое доказательство их причастности к разжиганию войны с РФ и приближающегося апокалипсиса. Он подчеркнул, что речь идет о сложнейшем casus belli (лат. военный инцидент), и потому Россия может предпринимать меры в соответствии с jus ad bellum (лат. право войны) в отношении всех и каждой из этих стран. Медведев также обратил внимание на то, что это печально, так как предсказания об Апокалипсисе становятся все ближе.