Медведев: Россия нанесёт удар по любой иностранной военной базе в Украине

Если на украинской территории появятся иностранные военные базы, Россия обязательно нанесет по ним удар, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Медведев обратил внимание на Декларацию ЕС по гарантиям безопасности Украины. В этом документе говорится о том, что Украине дается возможность заключать соглашения с отдельными государствами на предмет поставки оружия, подготовки военных, финансирования различных госпрограмм, а также создания иностранных военные баз. Он счел этот документ филькиной грамотой.

«Такая вот модель: в НАТО вас не возьмем, войны с Россией не хотим, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте. Но как тогда они будут объяснять статью 5 Вашингтонского договора? Если Россия ударит по подобной базе (а это неизбежно случится, так как эти военные базы специально построят, чтобы воевать с нами), то Запад будет готов к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы?» – прокомментировал Медведев.

Согласно статье 5 договора НАТО, страны Альянса обязаны защищать друг друга в случае нападения другого государства.