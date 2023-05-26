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Медведев: РФ нанесёт превентивный удар в случае передачи Украине ядерного оружия

26 мая 2023 06:35
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Если Запад снабдит Украину ядерным оружием, Российской Федерации нужно будет наносить превентивный удар. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приводит его слова РИА Новости. 

Медведев не исключает, что в нынешних реалиях союзники могут обеспечить Украину и самолетами, и ядерным оружием. В случае последнего варианта зампред Совбеза заявил, что тогда со стороны России прилетят ракеты с ядерным зарядом. Есть законы войны, сказал Медведев. Если дело коснется ядерного оружия, превентивный удар будет нанесен. 

# Оружие и боеприпасы # Дмитрий Медведев

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