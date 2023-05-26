Медведев: РФ нанесёт превентивный удар в случае передачи Украине ядерного оружия

Если Запад снабдит Украину ядерным оружием, Российской Федерации нужно будет наносить превентивный удар. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приводит его слова РИА Новости.

Медведев не исключает, что в нынешних реалиях союзники могут обеспечить Украину и самолетами, и ядерным оружием. В случае последнего варианта зампред Совбеза заявил, что тогда со стороны России прилетят ракеты с ядерным зарядом. Есть законы войны, сказал Медведев. Если дело коснется ядерного оружия, превентивный удар будет нанесен.