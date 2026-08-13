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Медведев разъяснил суть ударов ВСУ по маркетплейсам

13 августа 2026 10:31
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Медведев разъяснил суть ударов ВСУ по маркетплейсам-0

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался по поводу атак Киева на объекты маркетплейсов, пишет РИА Новости.

Медведев отмечает, что еще 10 лет назад факт ударов по маркетплейсам в рамках военного конфликта представлялся бы чем-то неординарным. Сегодня онлайн-платформы перешли в разряд системных элементов «обеспечения основных социальных потребностей людей», влияющих на качество их жизни. Выпадение какого-либо из звеньев в этой сфере может приводить к понижению уровня жизни, к чему и стремится Киев, предположив, что это станет ударом по интересам обычных людей.

Украинская сторона воюет с обычными гражданами России, акцентировал внимание Медведев.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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