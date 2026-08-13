Медведев разъяснил суть ударов ВСУ по маркетплейсам

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался по поводу атак Киева на объекты маркетплейсов, пишет РИА Новости.

Медведев отмечает, что еще 10 лет назад факт ударов по маркетплейсам в рамках военного конфликта представлялся бы чем-то неординарным. Сегодня онлайн-платформы перешли в разряд системных элементов «обеспечения основных социальных потребностей людей», влияющих на качество их жизни. Выпадение какого-либо из звеньев в этой сфере может приводить к понижению уровня жизни, к чему и стремится Киев, предположив, что это станет ударом по интересам обычных людей.

Украинская сторона воюет с обычными гражданами России, акцентировал внимание Медведев.

Фото: Pinterest