Медведев рассказал о применении в Израиле переданного Украине оружия

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Израиле применяется оружие, которое западные страны передали Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он упомянул, что это вооружение, как и оставленное американскими войсками в Афганистане, будет использоваться бесконтрольно в горячих точках. Медведев напомнил, что украинские власти продают все, что получено от зарубежных партнеров, и воруют все, что плохо лежит. Он предостерег, что дальше ситуация будет лишь ухудшаться.

В субботу Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. После этого боевики ХАМАСа проникли в пограничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала выполнение боевой операции против ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил военное положение и приказал мобилизовать резервы.