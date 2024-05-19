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Медведев раскритиковал нейросеть за уход от ответов на вопросы о Бандере

19 мая 2024 13:09
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Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев выразил недовольство сервисом YandexGPT, заявив, что он не отвечает на обычные вопросы, что подрывает доверие к «Яндексу». Об этом пишет РИА Новости.
 
Медведев отметил, что сервис не смог ответить на вопрос о законе США об изъятии российских активов и не предоставил информацию о местонахождении памятников Степану Бандере в Украине. Он также упомянул, что сервис дал неточный ответ на вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом.

Медведев подчеркнул, что такое поведение сервиса может привести к признанию его неполным и управленцев «Яндекса» – иноагентами.

# Международная политика

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