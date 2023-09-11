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Медведев призвал приостановить дипотношения с ЕС и вернуть всех послов в Россию

11 сентября 2023 08:55
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой временного разрыва дипотношений с ЕС и возврата дипломатического персонала в Россию, передает РИА Новости.

По его словам, такое предложение заставит руководителей европейских стран подумать о результатах своих действий. Также Медведев возмутился тем, что Евросоюз рассматривает россиян как лиц второго сорта. Он отметил, что Россия не станет вводить ответных ограничений в отношении жителей ЕС, поскольку «мы не являемся расистами».

На минувшей неделе Еврокомиссия пояснила, что в рамках введенных санкций российским гражданам запрещено въезжать в страны ЕС на автомобилях, которые зарегистрированы в России, и перевозить некоторые личные вещи.

# Международная политика

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