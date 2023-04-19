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Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР

19 апреля 2023 10:33
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ предупредил Южную Корею об ответе в случае передачи вооружения Киеву, пишет ТАСС.

Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР-1

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза задался вопросом, как отреагируют жители Южной Кореи, если увидят сверхсовременные образцы оружия РФ у КНДР. Медведев напомнил, что совсем недавно южнокорейцы уверяли, что поставки с их стороны летального вооружения украинскому режиму исключены. Теперь они в рядах желающих оказать помощь врагам РФ.

Как сообщалось в СМИ, глава Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул не исключает возможность поставок оружия Киеву, если возникнет серьезная опасность населению Республики Корея или будут нарушены законы войны.

В Кремле также прокомментировали заявление президента Южной Кореи, отметив, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине. Передача оружия Киеву будет означать вовлеченность в украинский конфликт, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
 

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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