Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР

Зампред Совбеза задался вопросом, как отреагируют жители Южной Кореи, если увидят сверхсовременные образцы оружия РФ у КНДР. Медведев напомнил, что совсем недавно южнокорейцы уверяли, что поставки с их стороны летального вооружения украинскому режиму исключены. Теперь они в рядах желающих оказать помощь врагам РФ.

Как сообщалось в СМИ, глава Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул не исключает возможность поставок оружия Киеву, если возникнет серьезная опасность населению Республики Корея или будут нарушены законы войны.

В Кремле также прокомментировали заявление президента Южной Кореи, отметив, что сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине. Передача оружия Киеву будет означать вовлеченность в украинский конфликт, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

