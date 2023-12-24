Медведев предложил Украине изменить УК из-за салата оливье и селедки под шубой

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с иронией предложил киевским властям ввести в Уголовный кодекс РФ отдельную статью за приготовление салатов «оливье» и «селедка под шубой». Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, это должно караться лишением лицензии или штрафом. Впрочем, по его словам, наказания можно будет избежать, если человек сам добровольно откажется от этих блюд и будет проходить «курс принудительного лечения украинским борщом». Это сообщение появилось на фоне онлайн-петиции о необходимости запретить эти «советские» блюда в Украине.