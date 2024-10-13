Медведев предложил бить финских дипломатов «прямо в морду» при встрече

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал с насмешкой различные события в политике, в том числе план вступления Украины в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он саркастически заявил, что после приема Украины в НАТО она будет выкинута, как выброшенный на свалку труп.

Медведев также осмеял высказывание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что военная помощь Украине предоставляться не будет, язвительно добавив, что, по его мнению, «никакой Украины не существует».

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Иран готовит заговор в отношении Дональда Трампа, заявив, что тот не ошибся в своих словах.

В ответ на призыв одного из сотрудников Института внешней политики Финляндии испортить автомобили российских дипломатов Медведев отметил, что Россия отреагирует в соответствии с правилами Венской конвенции: «Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду».

Помимо этого, он раскритиковал Запад за то, что тот направляет средства на поддержку Украины и разработку новых вооружений вместо оказания помощи в других актуальных вопросах, например в ликвидации последствий урагана «Милтон» в США, сельском хозяйстве Франции и возрождении промышленности Германии.