Медведев: переговоры по Украине возможны только с США, а не с нацистским государством

Переговоры с Киевом по урегулированию украинского конфликта сейчас вообще не нужны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Кремль может вести переговорный процесс по урегулированию конфликта только с его «хозяевами». Так Медведев прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйн о том, что она против переговоров РФ и Украины на равных условиях.

Заместитель Совета безопасности России отметил, что не может быть равных разговоров с нацистским государством в стадии полураспада, которым управляют из вне. Потому за стол переговоров Москва может садиться только с Вашингтоном и вести диалог исключительно об условиях мироустройства после завершения СВО. А пока такие переговоры преждевременны, потому они вообще сейчас не нужны, подытожил Медведев.