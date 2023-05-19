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Медведев: переговоры по Украине возможны только с США, а не с нацистским государством

19 мая 2023 12:39
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Переговоры с Киевом по урегулированию украинского конфликта сейчас вообще не нужны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. 

Кремль может вести переговорный процесс по урегулированию конфликта только с его «хозяевами». Так Медведев прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйн о том, что она против переговоров РФ и Украины на равных условиях.

Заместитель Совета безопасности России отметил, что  не может быть равных разговоров с нацистским государством в стадии полураспада, которым управляют из вне. Потому за стол переговоров Москва может садиться только с Вашингтоном и вести диалог исключительно об условиях мироустройства после завершения СВО. А пока такие переговоры преждевременны, потому они вообще сейчас не нужны, подытожил Медведев. 

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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