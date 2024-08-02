Медведев охарактеризовал спикера молдавского парламента

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о необходимости признания голодомора 1946-1947 годов геноцидом насмешкой над историей. Об этом пишет РИА Новости.

Гросу предлагает признать голод в Молдове геноцидом по аналогии с Голодомором в Украине. Дмитрий Медведев упомянул о трудностях в послевоенном восстановлении СССР и тяжелых климатических условиях 1947 года, отметив, что пострадали не только молдаване, но и население РСФСР, Украины и Беларуси.