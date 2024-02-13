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Медведев об интервью Путина: точное попадание лекарства в цель

13 февраля 2024 09:26
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Владимир Медведев сообщил, что для многих жителей западных стран беседа президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном стала отличным уроком российской истории. Об этом пишет РИА Новости.

Он также обратил внимание и на то, что ряд западных политиков выступили с критикой этого интервью, несмотря на то что обычно лидеры государств не высказываются по поводу интервью своих коллег.

«Произошло точное попадание лекарства в цель», – сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что с позиции международного права все лидеры стран равны. Опубликованное на сайте Карлсона и в соцсети X интервью собрало много просмотров. В нем Путин объяснил позицию РФ в отношении государств НАТО и подчеркнул российскую готовность к диалогу.

# Международная политика

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