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Медведев о казни российского военного: к врагу не может быть милосердия

16 июля 2024 08:53
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Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что враг после расстрела российского пленного со стороны украинских военных не заслужил пощады и милости. Об этом пишет РИА Новости.

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей!» – написал он.

Он особо подчеркнул, что противник не щадит русских солдат и симметричные действия будут «правом войны». Медведев также заметил, что в условиях убийства пленного российского военнослужащего бессмысленно ссылаться на Женевские конвенции.

Ранее один из украинских батальонов в своем Telegram-канале опубликовал видео с расстрелом российского военнослужащего.

# Международная политика

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